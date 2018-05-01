Ольга Рапунцель, которая заставила всех поклонников Дома-2 следить за своими отношениями с Дмитрием Дмитриенко, а затем за собственной беременностью, активно познает радость материнства и не забывает делиться впечатлениями с самой широкой публикой. Фанаты уверены, что девушка проговорилась о главной семейной тайне – имени новорожденной дочери.

Ольга Рапунцель, которая заставила всех поклонников "Дома-2" следить за своими отношениями с Дмитрием Дмитриенко, а затем за собственной беременностью, активно познает радость материнства и не забывает делиться впечатлениями с самой широкой публикой. Фанаты уверены, что девушка проговорилась о главной семейной тайне – имени новорожденной дочери.Несмотря на то, что Ольга Рапунцель рожала в прямом эфире, она решила сохранить приватность своего ребенка. В частности, она до сих пор не показывает лицо ребенка и не говорит его имени. Однако поклонники уверены, что звезда "Дома-2" оставила им подсказку, прямо указывающую на то, как зовут девочку."Моя малышка , Любовь моя самая драгоценная моя девочка ,ты мой смысл главный ,я люблю тебя очень , будь самой счастливой 🙏❤️ ", – подписала она один из снимков с дочерью. Подписчики тут же обратили внимание на то, что слово "Любовь" написано с большой буквы. Это неспроста, решили они, и тут же вынесли вердикт, что дочь Ольги Рапунцель зовут Люба.Самые наблюдательные успели отметить, что и муж Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитриенко пишет это слово с большой буквы. Для нас с Мамой ты самая лучшая малышка, самая красивая, самая смешная. Мы тебя очень любим 🙏🏻 наша Любовь 👶🏼❤️", – обратился он к ребенку со своей страницы в Instagram.Тем временем звезда "Дома-2" сообщила, что ее дочери исполнился ровно один месяц. "Растет малышка наша 👼🌸💗Доченька ты моя гордость , ты моя награда 🙏😍Будь самой счастливой ангелочек мой ,расти здоровенькой , крепенькой ,самой красивой , самой умной ,самой успешной 🥇на радость маме и папе 👨‍👩‍👧 ", – написала она, сопроводив послание хэштегом #Любовьмоя.Отметим, на прямые вопросы об имени дочери Ольга Рапунцель не отвечает. Она активно делится с подписчиками фотографиями ребенка, однако фанатам приходится довольствоваться ракурсами со спины или снимками маленьких ножек.