Португальский нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов по количеству проведенных матчей среди полевых игроков. Ответная полуфинальная встреча турнира с мюнхенской "Баварией" стала для португальца 152-й в карьере.Роналду опередил по этому показателю бывшего испанского полузащитника "Барселоны" Хави, который провел в Лиге чемпионов 151 игру. Рекордсменом же по общему количеству матчей в турнире является бывший вратарь и капитан "Реала" Икер Касильяс. Испанец в самом престижном европейском клубном турнире выходил на поле 167 раз, отмечает РИА Новости.1⃣5⃣2⃣@Cristiano is making his 152nd appearance in the #UCL, the most of any outfield player in the tournament's history pic.twitter.com/WS6332ZQyi— FIFA.com (@FIFAcom) 1 мая 2018 г.