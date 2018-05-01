В Каспийске (Республика Дагестан) продолжается чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Во вторник, 1 мая, российские спортсмены завоевали две серебряные медали. Виталий Щур стал вторым в весовой категории до 130 кг, Бекхан Оздоев - в весовой категории до 87 кг.

В Каспийске (Республика Дагестан) продолжается чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Во вторник, 1 мая, российские спортсмены завоевали две серебряные медали. Виталий Щур стал вторым в весовой категории до 130 кг, Бекхан Оздоев — в весовой категории до 87 кг.В своем финале Щур уступил турку Ризу Кайалпу (1:2), Оздоев в свою очередь в решающей схватке проиграл грузину Роберти Коблиашвили (2:3). Всего на настоящий момент в активе сборной России на чемпионате Европы четыре медали. Ранее Роман Власов завоевал золото в весовой категории до 77 кг, а Заур Кабалоев — бронзу в весе до 63 кг.