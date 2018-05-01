Свой 90-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел Крашенинников Василий Алексеевич. Поздравить юбиляра с такой знаменательной датой приехали сотрудники УВД по СВАО...

Сотрудники полиции Северо-Восточного округа столицы поздравили ветерана органов внутренних дел Крашенинникова Василия Алексеевича с 90-летием.Свой 90-летний юбилей отметил ветеран органов внутренних дел Крашенинников Василий Алексеевич. Поздравить юбиляра с такой знаменательной датой приехали сотрудники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.Труженик тыла в отставке Василий Алексеевич родился в 1928 году. Посвятил жизнь работе в органах внутренних дел, служил в должности командира отделения 2 отдельного дивизиона по обслуживанию магазина «Детский мир» Дзержинского РУВД г. Москвы, в звании старшина милиции.Гости сердечно поздравили Василия Алексеевича с Днем рождения, пожелали ему здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также выразили благодарность юбиляру за верную и доблестную службу и вручили ценный подарок.Руководство и весь личный состав УВД по СВАО еще раз поздравляет Василия Алексеевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни!Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29