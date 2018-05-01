Космический аппарат Глонасс-М под номером 743 выведен из состава орбитальной группировки. По данным Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), спутник находится на техобслуживании.

Космический аппарат "Глонасс-М" под номером 743 выведен из состава орбитальной группировки. По данным Российской системы дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), спутник находится на техобслуживании.На орбиту он был запущен в ноябре 2011 года, а в состав системы введен в сентябре 2012 года. Срок активного существования аппарата — 7 лет, передает ТАСС. В 2018 году его уже как минимум пять раз выводили из состава группировки для проведения профилактических работ. Только в марте "Глонасс-М" номер 743 был на техобслуживании трижды.Ранее СМИ сообщали об отказе другого спутника "Глонасс-М" — космического аппарата за номером 734. Гендиректор компании-производителя этих спутников "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов подтвердил отказ спутника номер 734 и его планирующуюся замену в середине июня аппаратом из наземного резерва.В составе орбитальной группировки ГЛОНАСС сейчас 25 спутников, в рабочем состоянии остаются 22 аппарата (один спутник, под номером 701, проходит летные испытания, еще два выведены из системы). Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.В наземном резерве находятся шесть аппаратов системы ГЛОНАСС. Если специалисты восстановят спутник номер 734, он будет переведен в орбитальный резерв.