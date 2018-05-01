США не планируют затягивать с введением пошлин на сталь и алюминий, несмотря на предоставленную ЕС отсрочку в один месяц. Как заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс, затягивание с решением этого вопроса противоречит основной цели.

США не планируют затягивать с введением пошлин на сталь и алюминий, несмотря на предоставленную ЕС отсрочку в один месяц. Как заявил во вторник министр торговли Уилбур Росс, затягивание с решением этого вопроса противоречит основной цели. Он напомнил, что на ЕС приходится 15 процентов всей стали, которую ввозят США. "Так что если мы планируем вводить, то это надо делать скоро", — приводит слова Росса РИА Новости.По словам министра, переговоры "о снижении трений" в сфере торговли продолжаются, и он надеется, "что это приведет к чем-то положительному".Пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно США ввели в конце марта, но отложили этот срок для стран ЕС до 1 мая. В этот день еще на 30 дней были продлены сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия.Министр торговли США сообщил также, что Вашингтон будет готов применить в отношении КНР положения законов о торговле 1962 и 1974 годов в случае, если предстоящие в Пекине переговоры не дадут результата. Росс во вторник вечером отправляется с визитом в Пекин.Раздел 232 Закона о содействии торговле 1962 года предусматривает проведение расследования вопроса о том, как импорт определенных товаров влияет на национальную безопасность США, а раздел 301 Закона о торговле 1974 года дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия ограничениям национальной торговле.Говоря о сроках своего визита, Росс заявил, что они будут зависеть от результата переговоров. "Мы ожидаем, что вернемся в США в предстоящие выходные", — цитирует слова министра ТАСС.