ВМС США не комментируют сообщения прессы о перехвате российским истребителем Су-27 над Балтийским морем американского противолодочного самолета P-8 Poseidon (Посейдон). Капитан 3-го ранга ВМС США в Европе Зак Харрелл ограничился комментарием о том, что подробные сведения о безопасных взаимодействиях военные не публикуют.

ВМС США не комментируют сообщения прессы о перехвате российским истребителем Су-27 над Балтийским морем американского противолодочного самолета P-8 Poseidon ("Посейдон"). На просьбу подтвердить сообщения в СМИ капитан 3-го ранга ВМС США в Европе Зак Харрелл ограничился комментарием о том, что корабли и летательные аппараты ВМС США регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран, и, по действующей политике Пентагона, подробные сведения о безопасных взаимодействиях военные не публикуют."Если в будущем произойдет небезопасное взаимодействие, мы сразу же предоставим дополнительную информацию", — сказал он.Ранее американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что представители Пентагона считают безопасным, однако непрофессиональным перехват самолета ВМС США, который произошел во вторник, 1 мая. По данным телеканала, российский истребитель пролетел примерно в 20 футах (шести метрах) от американского P-8.Предыдущий небезопасный, по мнению американцев, перехват их самолета российским произошел 29 января, напоминает ТАСС. Тогда российский Су-27 с соблюдением норм безопасности перехватил над Черным морем американский самолет ЕР-3Е Aries II, двигавшийся к границе России. После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета в сторону от границы воздушного пространства РФ, Су-27 вернулся на аэродром.В ВМС США заявили, что перехват был определен как небезопасный, так как Су-27 приблизился на пять футов (около полутора метров) и пересек траекторию полета EP-3. В результате EP-3 пришлось пролететь через завихрение от реактивной струи Су-27.В свою очередь Минобороны России тогда порекомендовало США либо исключить будущие полеты у российских границ, либо договориться о правилах их выполнения. По заявлению ведомства, маневры российского истребителя были стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными.