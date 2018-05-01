Заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали, говорится в заявлении Белого дома. Израиль утверждает, что в его руках находятся полтонны секретных материалов об иранском проекте Амад.

Заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали, говорится в заявлении Белого дома. Израиль утверждает, что в его руках находятся полтонны секретных материалов об иранском "проекте Амад"."Эти факты совпадают с тем, что США давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорится в заявлении. По мнению американцев, эта информация дает убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия, сообщает РИА Новости.Власти Великобритании заявили, что никогда не испытывали иллюзий в отношении Ирана и его ядерных амбиций."Поэтому режим наблюдения МАГАТЭ в рамках ядерной сделки по Ирану остается одним из самых широкомасштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений", — отмечается в документе.Этот режим, как говорится в заявлении, остается важным способом проверить, что Иран соблюдает условия сделки и разрабатывает ядерную программу исключительно в мирных целях.Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию. Он также представил материалы, которые, по его мнению, доказывают, что иранцы лгут в отношении ядерной программы военного назначения. Он также заявил, что "ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана".По мнению министра иностранных дел Ирана, обвинения Израиля были старыми обвинениями, которые в прошлом рассматривались МАГАТЭ. А заместитель главы иранского МИД назвал заявление Нетаньяху "детским нелепым шоу".