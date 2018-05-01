Полицейские на служебном автомобиле доставили женщину в роддом. Через некоторое время они поздравили ее с рождением дочери, а также преподнесли полезный подарок – детское автокресло...

Инспекторы 9 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве помогли доставить беременную женщину, которой срочно требовалась медицинская помощь, в родильный дом.К сотрудникам полиции на 78-м км МКАД обратился за помощью гражданин. Взволнованный мужчина рассказал, что у его дочери, которая находилась в машине, начались роды и необходимо как можно скорее отвезти ее в родильный дом.Учитывая самочувствие женщины и сложную дорожную обстановку, сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно пересадили ее в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, доставили в родильный дом, где медики оказали всю необходимую помощь.Через некоторое время врачи сообщили, что женщина родила здорового ребенка. Сейчас родители выбирают имя новорожденной дочке. Все члены семьи поблагодарили сотрудников столичной Госавтоинспекции за оперативно оказанную помощь и доброе отношение.Госавтоинспекторы присутствовали при выписке мамы с ребенком из родильного дома. Сотрудники полиции поздравили новоиспеченную маму и пожелали ей и малышке крепкого здоровья и тепла семейного очага, а также преподнесли полезный подарок – детское автокресло.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81