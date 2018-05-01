Дональд Трамп в очередной раз отсрочил введение пошлин на сталь и алюминий. На этот раз введение новых таможенных правил отложено до 1 июня.

Дональд Трамп в очередной раз отсрочил введение пошлин на сталь и алюминий. На этот раз введение новых таможенных правил отложено до 1 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс никак не прокомментировала информацию.Согласно сведениям из Белого дома, 1 мая Трамп намерен объявить, что для Южной Кореи пошлины будут отменены на постоянной основе. Соглашение по отмене ранее было озвучено американским торговым представительством, напоминает РИА Новости.В конце марта 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов). Для ряда стран – Южной Кореи, Аргентины, Австралии, Канады, Бразилии, Мексики и ЕС – действие пошлин было приостановлено до 1 мая. Затем, после анализа результатов переговоров, США могли продлить отсрочку – в частности, для Мексики и Канады. Для Южной Кореи, признавшей квоты в рамках нового торгового соглашения, пошлины будут отменены.