Неудачей для преступника закончилась попытка угона автомобиля в Торонто. После того, как похищенный автомобиль был заблокирован полицейскими, нарушитель попытался убежать, однако вскоре был задержан

На днях житель Торонто снял на видео попытку поимки угонщика спортивного кабриолета Porsche. Для задержания преступника полицейский автомобиль перегородил проезжую часть, а затем, когда нарушитель его протаранил, заблокировал похищенную машину.Угонщику стоило больших трудов вылезти из автомобиля, дверь которого не открывалась до конца из-за вплотную притершейся полицейской машины. После чего беглец попытался скрыться, перепрыгнув через забор вдоль дороги.Как сообщают зарубежные СМИ, преступник вскоре был задержан стражами правопорядка, и вряд ли он выйдет на свободу в ближайшее время.