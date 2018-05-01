Прокуратура Вены ведёт расследование инцидента с расстрелом сирийских военнослужащих на Голанских высотах в 2012 году. Свидетелями этого расстрела стали австрийские миротворцы ООН, которые видели, как бандиты устраивают засаду, но не предупредили о ней сирийцев.

Прокуратура Вены ведёт расследование инцидента с расстрелом сирийских военнослужащих на Голанских высотах в 2012 году. Свидетелями этого расстрела стали австрийские миротворцы ООН, которые видели, как бандиты устраивают засаду, но не предупредили о ней сирийцев.В распоряжении австрийского издания оказалась видеозапись австрийских миротворцев, на которой они издалека наблюдают, как вооруженные боевики устраивают засаду на Голанских высотах. Спустя час к австрийскому блокпосту подъезжает машина с сирийскими солдатами; в ходе беседы с ними австрийцы не предупреждают их о позиции бандитов, военные продолжают движение, после этого их расстреливают боевики.Министерство обороны Австрии объявило, что начало собственное расследование инцидента. По словам официального представителя министерства, ответственность за этот случай несет ООН. "Но и мы хотим выяснить теперь все детали, речь идет о нашем имидже, потому что дело касается наших солдат", — сказал он.Прокуратура в настоящее время определяет состав преступления, в частности, речь может идти о расследовании по подозрению в бездействии, сообщает ТАСС.Австрийский контингент базировался на Голанских высотах с 1974 года. Летом 2013 года, в разгар сирийского кризиса, Вена приняла решение вывести свои подразделения.