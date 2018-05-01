Кенсингтонский дворец объявил о том, что новорожденный принц Кембриджский Луи получил свидетельство о рождении. В свидетельстве о рождении в графах профессия у его отца и матери значится Принц Соединенного Королевства и Принцесса Соединенного Королевства, соответственно.

Кенсингтонский дворец объявил о том, что новорожденный принц Кембриджский Луи получил свидетельство о рождении. Полное имя принца, родившегося 23 апреля у принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт, — Луи Артур Чарльз. Он – их третий ребенок.В свидетельстве о рождении в качестве постоянного адреса указан Кенсингтонский дворец, а в графах "профессия" у его отца и матери значится "Принц Соединенного Королевства" и "Принцесса Соединенного Королевства", соответственно.От лица родителей свидетельство о рождении подписал принц Уильям. Принц Луи — шестой правнук королевы Великобритании Елизаветы Второй. В линии престолонаследия он занял пятое место: после деда принца Чарльза, отца принца Уильяма и своих старших брата и сестры принца Джорджа и принцессы Шарлотты, напоминает РИА Новости.