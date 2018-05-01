Власти США минувшей ночью сняли российский флаг со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что эти действия противозаконны и флаг должен быть возращен на место.

Власти США минувшей ночью сняли российский флаг со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что эти действия противозаконны и флаг должен быть возращен на место."Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права", — говорится в заявлении российского посольства, размещенном на его странице в Facebook.Дипломаты напомнили, что резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна.В этой связи Россия потребовала незамедлительно вернуть государственный флаг на законное место, равно как и всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в Вашингтоне, Сан-Франциско, Сиэтле, штатах Мэриленд и Нью-Йорк.В конце марта США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов; кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле. Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании. Это отравление бездоказательно приписывается России.Как именно произошло отравление, до сих пор не выяснено. Великобритания игнорирует любые попытки России на получение объективной информации. Спустя почти два месяца со времени ЧП наша страна по-прежнему не имеет доступа к пострадавшим. Они уже вышли из комы — Сергей Скрипаль продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, а его дочь была выписана.Как считает российский постпред в ООН Василий Небензя, это была скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания, цель которой — дискредитация России.