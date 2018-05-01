Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Более 63 тысяч жителей сирийской Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.Выступая на брифинге во вторник, он также рассказал, что российские военные продолжают разминировать жилые дома и объекты инфраструктуры. Так, за сутки в городе Дума в Восточной Гуте было разминировано семь домов и придомовых территорий, обезврежено 12 взрывоопасных предметов. Кроме того, населенные пункты Восточной Гуты и Восточного Каламуна продолжают патрулировать подразделения российской военной полиции, передает ТАСС.По словам Евтушенко, операция по освобождению Восточного Каламуна от незаконных вооруженных формирований продолжалась шесть дней.За минувшие сутки медицинская помощь оказана 35 сирийцам. Российские военные также обеспечили безопасное прохождение гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Телль-Гехаб, Нава, Эт-Тайба, Эль-Джизе и Кхель провинции Дераа, общий вес гуманитарного груза составил 167 тонн.