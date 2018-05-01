1 мая Россия традиционно отмечает День весны и труда. С поздравлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней палаты напомнил о необходимости совместно работать над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан.

1 мая Россия традиционно отмечает День весны итруда. С поздравлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижнейпалаты напомнил о необходимости совместно работать над обеспечением достойныхусловий жизни и труда граждан.По словам Володина, сегодняшний праздник занимаетособое место в истории, отмечается во многих странах мира. "Ежегодномиллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международнуюсолидарность трудящихся", – сказал спикер.Он подчеркнул, что трудовым коллективам, а такжевопросам социального равенства в России уделяется приоритетное внимание.Володин отметил, что важно и дальше совместно работать для того, чтобы нашиграждане имели достойные условия жизни и труда. Не менее важно укреплять социальнуюоснову стабильности общества и развития государства, добавил председательГосдумы.Напомним, ранее спикер на заседании Советазаконодателей с участием президента Владимира Путина призвал ускоритьреализацию послания главы государства Федеральному собранию. Президент поставилзадачу повышения уровня и продолжительности жизни, комплексного развитиясоциальной сферы – медицины, образования, создания высокотехнологичных рабочихмест.Володин выступил за более тесное сотрудничестводепутатов всех уровней с правительством, что позволит эффективнее претворять в жизнь озвученные в послании тезисы. "Это повысит качество решений,ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить наподготовку законопроектов регионального уровня", – сказал законодатель.Первомай в его современном виде возник еще всередине позапрошлого века в среде рабочих. В 1918 году, после Октябрьскойреволюции, этот праздник стал государственным. Правда, тогда он назывался ДеньИнтернационала. Свое нынешнее название праздник получил в 1972 году.По всей стране пройдут традиционные шествия имитинги трудящихся. В Москве запланировано семь крупных мероприятий, в нихмогут принять участие около 130 тысяч человек.