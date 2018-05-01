1 мая Россия традиционно отмечает День весны и
труда. С поздравлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней
палаты напомнил о необходимости совместно работать над обеспечением достойных
условий жизни и труда граждан.
1 мая Россия традиционно отмечает День весны и
труда. С поздравлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава нижней
палаты напомнил о необходимости совместно работать над обеспечением достойных
условий жизни и труда граждан.
По словам Володина, сегодняшний праздник занимает
особое место в истории, отмечается во многих странах мира. "Ежегодно
миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную
солидарность трудящихся", – сказал спикер.
Он подчеркнул, что трудовым коллективам, а также
вопросам социального равенства в России уделяется приоритетное внимание.
Володин отметил, что важно и дальше совместно работать для того, чтобы наши
граждане имели достойные условия жизни и труда. Не менее важно укреплять социальную
основу стабильности общества и развития государства, добавил председатель
Госдумы.
Напомним, ранее спикер на заседании Совета
законодателей с участием президента Владимира Путина призвал ускорить
реализацию послания главы государства Федеральному собранию. Президент поставил
задачу повышения уровня и продолжительности жизни, комплексного развития
социальной сферы – медицины, образования, создания высокотехнологичных рабочих
мест.
Володин выступил за более тесное сотрудничество
депутатов всех уровней с правительством, что позволит эффективнее претворять в жизнь озвученные в послании тезисы. "Это повысит качество решений,
ускорит их принятие и позволит уже на ранних стадиях работы выходить на
подготовку законопроектов регионального уровня", – сказал законодатель.
Первомай в его современном виде возник еще в
середине позапрошлого века в среде рабочих. В 1918 году, после Октябрьской
революции, этот праздник стал государственным. Правда, тогда он назывался День
Интернационала. Свое нынешнее название праздник получил в 1972 году.
По всей стране пройдут традиционные шествия и
митинги трудящихся. В Москве запланировано семь крупных мероприятий, в них
могут принять участие около 130 тысяч человек.