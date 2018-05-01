Прославленная артистка Надежда Бабкина продолжает будоражить умы поклонников своим внешним видом. Не успели они обсудить, что основательница ансамбля Русская песня стала похожа на Бориса Моисеева, как певица выложила фотографию без макияжа.

Прославленная артистка Надежда Бабкина продолжает будоражить умы поклонников своим внешним видом. Не успели они обсудить, что основательница ансамбля "Русская песня" стала похожа на Бориса Моисеева, как певица выложила фотографию без макияжа.На своей странице в Instagram Надежда Бабкина выложила фотографию вместе с сыном с отдыха в Греции. Некоторые подписчики признались, что не смогли бы узнать певицу, если бы она сама не сказала, что на фото она.Комментаторы обратили внимание на изменившийся вес Бабкиной. "Почему ее так разнесло ? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – спросил один из подписчиков. "Что с ней стало?!", – вторил ему следующий. "Очень стала полная, видимо возраст берет свое", – резюмировал третий сетевой эксперт.Некоторые и вовсе не стеснялись в выражениях. "Ну и рожи", – только и смог выдавить из себя один из пораженных критиков. Досталось и сыну Надежды Бабкиной. "А мне показалось, что рядом дама бальзаковского возраста, а не сынок", – заметил придирчивый комментатор.Примечательно, что некоторым пользователям Сети Надежда Бабкина без макияжа напомнила Валерия Леонтьева. Ранее ее уже сравнивали с Борисом Моисеевым. По мнению подписчиков, исполнительница народной песни переборщила с посещением кабинетов косметолога и пластического хирурга. Сама артистка эти домыслы предпочитает не комментировать.Отметим, еще более жаркая дискуссия разгорелась под снимками, на которых Надежда Бабкина резвится в бассейне. "Ей мало популярности надо еще свои тела жирные выставлять противно смотреть", – пожаловался читатель. "Надо худеть Бабке. Смотреть невозможно", – вынес свой вердикт другой.