В жилом доме города Мичуринска Тамбовской области во вторник произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадала девушка. В результате возник пожар на площади 40 квадратных метров, к настоящему моменту он потушен. Из дома вывели 60 человек. Их разместили в местной гостинице.

В жилом доме города Мичуринска Тамбовской области во вторник произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадала девушка.Как сообщает ТАСС ос ссылкой на источник в экстренных службах региона, взрыв произошел на третьем этаже четырехэтажного жилого дома на улице 7 ноября. В результате возник пожар на площади 40 квадратных метров, к настоящему моменту он потушен.В СКР уточнили, что квартиру, в которой произошло ЧП, снимали девушка и мужчина, занимающийся натяжными потолками. По предварительным данным, оборудование он хранил дома, и из газового баллончика, необходимого для таких работ, произошла утечка.Из дома вывели 60 человек. Их разместили в местной гостинице.Пострадавшую девушку, 1989 года рождения, отвезли в больницу, она получила ожоги конечностей первой-второй степени, состояние девушки врачи оценивают как удовлетворительное.По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. По факту произошедшего будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Мичуринска.