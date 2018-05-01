В киевском аэропорту Борисполь задержан итальянский журналист Джорджио Бьянки. Он прилетел на Украину, намереваясь посетить в том числе Одессу. Однако его задержали и предупредили о депортации.

В киевском аэропорту Борисполь задержан итальянский журналист Джорджио Бьянки. Как рассказала журналистам президент итальянской общественной организации "Сперанца" Ирина Вихорева, Бьянки в 2015 году ездил в Донбасс, сделал там серию фотографий, с которыми позже участвовал в выставках, а также начал работу над документальным фильмом. Сейчас он прилетел на Украину, намереваясь взять несколько интервью у местных жителей, для чего посетить в том числе Одессу. Однако в киевском аэропорту его задержали, ознакомили с решением о запрете на въезд и предупредили, что он будет депортирован первым же рейсом, продолжила она.Вихорева рассказала, что журналиста несколько раз водили на допрос. "По его словам, возможно, дело ведут к обвинению в пособничестве террористам", — сказала она.По словам Вихаревой, Бьянки намеревался посетить 2 мая в Одессе траурные мероприятия по случаю годовщины трагической гибели 48 человек в Доме профсоюзов.В прошлые годы в начале мая с запретом на въезд на Украину и депортацией уже сталкивались журналисты из Италии, Нидерландов, Германии и Израиля, напоминает ТАСС.