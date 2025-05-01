По сведениям Минобороны, из-за нарушения техники безопасности на складе сдетонировали снаряды.

Это не дронДнём 22 апреля Киржачский район Владимирский области в прямом смысле слова прогремел на всю страну. Около 17 часов там прозвучали взрывы, которые были слышны за десятки километров. В социальных сетях с молниеносной скоростью стали распространяться слухи, что склад боеприпасов, расположенный возле одной из деревень района, якобы подвергся атаке дронов ВСУ. В TГ-канале ведомства уточнили,что в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация боеприпасов.«По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», – говорится в публикации Минобороны.К счастью, во время инцидента никто не погиб, однако четверым пострадавшим понадобилась медицинская помощь.Между тем взрывы не утихали, а в самом Киржачском районе ввели режим ЧС. Людей из воинской части, а также из семи близлежащих населённых пунктов (Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и п. о. Дубки) и 12 дачных посёлков было решено эвакуировать. Большинство эвакуированных разъехались по родственникам, для всех остальных – это порядка 500 человек – в считаные часы организовали пункты временного размещения, развернули волонтёрский штаб и стали собирать гуманитарную помощь.Город потряхивалоНа следующий день корреспонденты «33Live.Ru» прибыли в Киржач. Уже по дороге в город проявлялись отголоски ЧП: на некогда почти пустых участках было остаточно оживлённое движение – дорога в сторону Москвы была перекрыта, поэтому водителям приходилось делать крюк через Кольчугино.Путь в Киржачский район со стороны Кольчугина, вопреки слухам, оказался свободным. Жизнь в районном центре шла своим чередом. Только спецтехника, расположенная на центральной площади города, напоминала о произошедшем накануне.В течение двух часов, которые мы провели в Киржаче, не было слышно ни единого звука взрыва. Запах гари ощущался в центре, хотя местные говорили, что ещё с утра город потряхивало.– Хлопки не утихали со вчерашнего вечера. Звуковая волна была такая, что у меня дома сорвало гребёнку, которая раму держит, – вспоминает местная жительница Маргарита.Юлия Дмитриевна, коренная киржачанка, рассказала: живёт в центре города на пятом этаже, хлопки услышала в начале шестого вечера, но никого «гриба», о котором пишут в интернете, она не заметила.– Дым был, да, и даже пламя в темноте видела, но не такое, как при атомном взрыве. Конечно, страшно было. Начали (с родственниками. – Прим. авт.) звонить друг другу. Больше ничего не предпринимала. Главное в этой ситуации – не паниковать.Жили с тревожными чемоданчикамиПообщавшись с жителями, направились в пункт временного пребывания. На территорию нас пустили, но внутрь здания попросили не заходить. Поэтому пообщаться удалось с теми, кто решил прогуляться по территории ПВР.Вера Геннадьевна Горохова со своим супругом Александром Михайловичем прибыла в ВПР накануне вечером.«Мы живём в посёлке Барсово. Когда прогремели взрывы и сигнал тревоги, находились дома. Взрывной волной выбило стёкла, на кухне пострадали двери. Началась эвакуация. У нас уже вещи собраны были на всякий случай: раньше проводились учения. Схватили, что было в руках, сели в машину и поехали в сторону больницы: надеялись, что там переждём и сможем вернуться», – рассказывает женщина.Поняв, что в ближайшее время въезд в родной посёлок закрыт, Гороховы решили остановиться в пункте временного размещения.По словам жителя деревни Першино Егора В., его семье тоже удалось быстро сориентироваться: они взяли с собой сумки с продуктами и с документами, которые были собраны заранее.«Не зря мы проводили профилактическую работу с населением, люди знали, что делать, следовали указаниям властей. У всех были собраны тревожные чемоданчики. Мы прекрасно понимали, что рядом с нами воинская часть и нужно быть готовыми к возможным инцидентам. В итоге всё прошло без надрыва, спокойно», – пояснит позднее глава Киржачского района Елена Карпова.Возвращение к жизниУже в среду утром оперштаб во главе с губернатором Александром Авдеевым начал объез­жать населённые пункты в зоне ЧС, оценивая ущерб. Побывали на производственном предприятии, где зафиксировали незначительные повреждения.Сильных разрушений не нашли, в основном выбиты стёкла.«Принято решение о выплате единовременной финансовой помощи в размере 10 тысяч рублей из бюджета Киржачского района всем жителям населённых пунктов в границах зоны чрезвычайной ситуации. Сейчас первая задача – определить нанесённый ущерб, всё зафиксировать в актах. Важно иметь объективную и полную картину масштаба ущерба и информацию о пострадавших. Тогда можно будет говорить и о других выплатах», – пообещала Елена Карпова.Уже в пятницу жителям всех населённых пунктов, кроме посёлка Барсово, который в результате ЧС пострадал больше всего, разрешили вернуться в свои дома. Тем, кто пока по объективным причинам сделать этого не может, предложили разместиться на базе отдыха «Сосновый бор» в Петушинском районе.