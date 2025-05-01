Вечером 30 апреля в Коврове загорелся блок хозпостроек на Молодогвардейской улице. Пожар оказался довольно мощным – горели 950 квадратов. Огонь быстро распространился благодаря сильным

Вечером 30 апреля в Коврове загорелся блок хозпостроек на Молодогвардейской улице. Пожар оказался довольно мощным – горели 950 квадратов. Огонь быстро распространился благодаря сильным порывам ветра и запросто мог перекинуться на соседние деревянные дома. Но пожарные не допустили этого. Спасателей вызвали в 18:17, сообщили в пресс-службе МЧС области. Потушить огонь удалось только к 23:18. К