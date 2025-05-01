Вечером 30 апреля в Коврове загорелся блок хозпостроек на Молодогвардейской улице. Пожар оказался довольно мощным – горели 950 квадратов. Огонь быстро распространился благодаря сильным
<a href="https://33live.ru/novosti/01-05-2025-kovrovskie-spasateli-rasskazali-o-tolpe-zevak-meshayushhej-tushit-krupnyj-pozhar.html" target="_blank">Ковровские спасатели рассказали о толпе зевак, мешающей тушить крупный пожар</a> - Вечером 30 апреля в Коврове загорелся блок хозпостроек на Молодогвардейской улице. Пожар оказался довольно мощным – горели 950 квадратов. Огонь быстро распространился благодаря сильным
[url=https://33live.ru/novosti/01-05-2025-kovrovskie-spasateli-rasskazali-o-tolpe-zevak-meshayushhej-tushit-krupnyj-pozhar.html]Ковровские спасатели рассказали о толпе зевак, мешающей тушить крупный пожар[/url] - Вечером 30 апреля в Коврове загорелся блок хозпостроек на Молодогвардейской улице. Пожар оказался довольно мощным – горели 950 квадратов. Огонь быстро распространился благодаря сильным