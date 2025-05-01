С 1 по 3 мая 2025 года на территории Владимирской области ожидается похолодание. По ночам возможны заморозки.

С 1 по 3 мая 2025 года на территории Владимирской области ожидается похолодание. По ночам возможны заморозки. Об этом сообщили наши коллеги из местных , ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.По информации синоптиков, 2 мая станет самым холодным днём во Владимире. Воздух прогреется всего до +4 градусов Цельсия. Однако уже в субботу должно потеплеть до +15.Практически каждый день будут идти небольшие дожди.Жителей просят одеваться по погоде и соблюдать правила безопасности при использовании электронагревательных приборов.