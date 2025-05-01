Два беспилотника сбили дежурные средства ПВО над Владимирской областью минувшей ночью. Это следует из сводки Минобороны РФ. Также об этом рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Всего

Два беспилотника сбили дежурные средства ПВО над Владимирской областью минувшей ночью. Это следует из сводки Минобороны РФ. Также об этом рассказал Александр Авдеев в своих соцсетях. Всего за ночь было сбито восемь БПЛА – по два над Курской, Воронежской, Белгородской и Владимирской областями. Над 33-ем регионом все чаще летают дроны. Напомним, еще три беспилотника летали