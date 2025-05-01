Следователи назвали топ злодеяний, в которых отличились дети и подростки.

Следователи назвали топ злодеяний, в которых отличились дети и подростки.Выросло наполовинуВ нашем регионе растёт число преступлений, совершённых несовершеннолетними. К такому неутешительному выводу пришли следователи СУ СКР по Владимирской области. В прошлом году количество «детских» незаконных деяний из категории тяжких и особо тяжких увеличилось более чем вполовину (на 57%). В 2025 году негативная тенденция не меняется.– Общий возраст наступления уголовной ответственности – 16 лет. Но в некоторых случаях он может быть снижен до 14. Очень часто подростки, собираясь преступить закон, не понимают юридической квалификации того, что они хотят сделать. И шалость, по мнению ребёнка, может оказаться тяжким преступлением.В таких случаях уголовной ответственности не избежать даже с 14 лет, – рассказывает старший помощник руководителя СУ СКР региона Евгения Горина.Любят угонять и прятатьНа сегодняшний день в топе подростковых преступлений кражи, грабежи, разбои, покатушки на чужих авто. Так, двое 16-летних приятелей из Александрова оказались на скамье подсудимых за угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2ст. 166 УК РФ). В один из октябрьских вечеров в прошлом году фигуранты уголовного дела вместе с совершеннолетним знакомым гуляли в деревне Подвязье Александровского района. У одного из домов парни увидели припаркованный «Фольксваген».Старший приятель предложил ненадолго взять чужую машину, чтобы покататься по деревне, а потом вернуть её обратно и припарковать «как было». Мальчишки согласились. Когда компания уже забралась в салон, стало ясно, что незаметно угнать машину не получится: в замке зажигания не было ключей. Но настроенных подростков это не остановило. Старший из них руками сломал пластиковый короб, закрывающий электрические провода, выдрал их и стал замыкать между собой.«Когда машина завелась, один из обвиняемых сел на водительское кресло и вместе с приятелями совершил поездку в окрестностях деревни. На обратной дороге автомобиль вёл старший из приятелей, который попытался припарковать его у дома так же, как тот стоял раньше. Этого сделать ему не удалось», – уточнили в прокуратуре области.Бдительная соседка заметила, что «Гольф» припаркован не на месте, и позвонила владелице иномарки. Теперь судьбу подростков будет решать суд.Но наибольшее опасение правоохранителей вызывает тот факт, что по итогам прошлого года антирейтинг преступлений по части СК возглавляют те, что связаны с незаконным оборотом наркотических средств.– С одной стороны, это показатель того, что изменилась судебная практика. Если раньше такие деяния могли квалифицироваться как одно общее продолжаемое преступление, теперь с учётом позиции Верховного суда РФ каждая «закладка» является отдельным фактом сбыта запрещённых веществ. У нас сейчас много дел, где несовершеннолетние обвиняются в 10–15 преступлениях. Наказание, естественно, будет строже, чем могло быть ранее, – пояснила Евгения Горина.Следователи сетуют, что в современных условиях стремительного развития соцсетей подростков стало гораздо легче втянуть в незаконную деятельность. Зачастую в поисках лёгких денег ребята сами делают первый шаг в этом направлении.– Сейчас, чтобы приобрести или продать наркотик, не нужно ни с кем встречаться, всё делается дистанционно по стандартной схеме: находят в мессенджерах запрещённую группу, вступают в переписку с пользователем, который выступает под выдуманным имеем, и следуют его указаниям, – рассказывает представитель СК.Подростки, как правило, не осознают, что становятся полноценными соучастниками тяжких преступлений, за что в большинстве случаев им грозит реальное лишение свободы.Довели до могилыНебольшой рост фиксируется и в сфере преступлений со смертельным исходом, совершённых детьми. В 2024-м в суд ушло одно уголовное дело об убийстве и семь дел по факту причинения несовершеннолетними тяжкого вреда здоровью, причём в двух случаях – с летальным исходом.Следователи отмечают: почти во всех случаях подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, а сами причины конфликтов были незначительными. Так, в Собинке мужчина лишился жизни из-за того, что сделал замечание девушке. Ухажёру юной дамы это не понравилось, и он накинулся на незнакомца с кулаками. В Муроме подросток до смерти избил мужчину, который не дал ему сигарету.Не менее жестокими становятся и дети из младших классов. Вопиющий случай в начале года произошёл в одной из школ Гусь-Хрустального района. На перемене один мальчик повалил другого и начал применять к нему насилие. Дети, на чьих глазах завязалась драка, только раззадоривали обидчика, тем самым лишь усугубив конфликт.Мнение экспертаСтарший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Необходимо рассказывать детям и подросткам о том, что некоторые действия являются преступлением, что за них предусмотрена уголовная ответственность и несовершеннолетний возраст не гарантирует безнаказанность. Родителям важно интересоваться, с кем ребёнок общается, в каких группах состоит. Если родители видят, что у их чада появляются новые вещи или гаджеты, это повод задуматься, где ребёнок берёт деньги. И конечно, до несовершеннолетнего необходимо донести, что любая шалость может быть уголовно наказуемой.