Посещение и въезд в лес в радиусе 10 км от воинской части в поселке Барсово запрещены на некоторое время. Ограничения действуют с 30 апреля, рассказали в пресс-службе администрации Киржачского

Посещение и въезд в лес в радиусе 10 км от воинской части в поселке Барсово запрещены на некоторое время. Ограничения действуют с 30 апреля, рассказали в пресс-службе администрации Киржачского района. После взрыва, который произошел 22 апреля, по всей округе рядом с Барсово можно случайно наткнуться на взрывоопасные предметы. Они могут быть в полях, огородах, лесах