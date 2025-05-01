Во Владимире и Александровском округе завершён этап регистрации участников предварительного голосовании «Единой России» для последующего выдвижения в качестве кандидатов в депутаты на осенних выборах этого года.

Во Владимире и Александровском округе завершён этап регистрации участников предварительного голосовании «Единой России» для последующего выдвижения в качестве кандидатов в депутаты на осенних выборах этого года.Напомним, что 14 сентября пройдут выборы в Советы народных депутатов в 14-ти муниципалитетах нашего региона. Самые крупные избирательные кампании состоятся во Владимире и Александровском округе. В этих муниципалитетах голосование за кандидатов в кандидаты будет проходить в электронном виде по первой модели. Это самая открытая и прозрачная форма отбора – принять участие в голосовании может каждый избиратель, который пройдет регистрацию на сайте. Именно жители определят самых достойных кандидатов, которые будут представлять их интересы и «Единую Россию» на предстоящих выборах.Как уполномоченный по выборам от партии провел анализ состава зарегистрированных кандидатов. Всего документы подали 255 человек. Среди них около 47% составляют женщины, почти 42,5% ж – молодёжь до 35 лет. Радует, что молодёжь активно участвует в политической жизни региона. Также сохраняется тренд на обновление партийной команды – только 15% от всего числа кандидатов являются действующими депутатами разных уровней.Конкуренция высокая, на каждом округе за право представлять партию будут бороться от 4 до 6 человек. По составу большинство кандидатов – представители коммерческого сектора – 38% от общего количества. Среди участников также работники здравоохранения, образования, культуры и сферы ЖКХ. Отдельно хотелось бы отметить, что на предварительное голосование зарегистрировалось несколько участников СВО.Голосование пройдет с 19 по 25 мая на сайте pg.er.ru. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 23 мая.«Призываю всех принять активное участие», – написал у себя в депутат Госдумы Игорь Игошин.