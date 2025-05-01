Народный коллектив «Хор русской песни Владимирского Областного Музыкального Колледжа им. А.П. Бородина» занял первое место в финале вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Ребята

Народный коллектив «Хор русской песни Владимирского Областного Музыкального Колледжа им. А.П. Бородина» занял первое место в финале вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Ребята получили Кубок и денежный приз – 5 миллионов рублей, рассказали в соцсетях телеканала «Россия 1». Интересно, что впервые в шоу победителей было двое. Вместе с владимирцами первое место поделила «Капелла Дмитрия Железнова»