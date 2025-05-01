30-летнего и 41-летнего жителей Юрьев-Польского района обвиняют в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

30-летнего и 41-летнего жителей Юрьев-Польского района обвиняют в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Один из фигурантов был сотрудником местного предприятия, а другой являлся частным предпринимателем. Установлено, что граждане оформляли поддельные документы на поставку и оплату комплектующих для складского оборудования. На самом же деле детали не поступали, а для ремонта применялись старые и списанные запчасти.Ущерб, причинённый предприятию, составил почти 7 млн рублей.«Следователем собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемых к инкриминируемому деянию. Расследование уголовного дела завершено», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.