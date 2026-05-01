Сегодняшним утром, в 5.37, сотрудникам МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме во Владимире. Загорелась квартира на втором этаже в доме №4 на улице Школьной в микрорайоне Мостострой. Предварительно огонь охватил около 10 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию спасателей пламя удалось быстро потушить. Дом – деревянный, поэтому огонь мог распространиться на большей площади.