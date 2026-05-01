Жильцам предложили маневренный фонд.

Сегодня в утренние часы во владимирском микрорайоне Мостострой на улице Школьной произошло возгорание в жилом здании, рассчитанном на 12 квартир.Согласно сводке регионального управления МЧС, для тушения огня в кратчайшие сроки были мобилизованы 19 огнеборцев и задействовано 5 единиц спецтехники.На месте происшествия присутствовал врио главы города Сергей Волков, курировавший взаимодействие экстренных и коммунальных служб города.К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв и травм. Представители городской администрации уже начали взаимодействие с собственниками пострадавшего имущества, пообещав предоставить временное жилье из маневренного фонда всем, кто остался без крова.