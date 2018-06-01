Дороги перекроют из-за крестного хода

Дороги перекроют из-за крестного ходаИз-за Крестного хода в честь Боголюбской иконы божьей матери во Владимире 1 и 2 июня перекроют движение транспорта.Как сообщают в пресс-службе администрации города, в пятницу, 1 июня, движение ограничат по улице Добросельской на участке от Суздальского проспекта до федеральной трассы М-7 с 20 до 22 часов. . Транспорт направят в объезд по Суздальскому проспекту, улицам Комиссарова, Егорова и М-7 «Волга»;В субботу, 2 июня, с 07.30 до 09.30 будут закрыты улицы Добросельская, Большая Нижегородская, Большая Московская на участке от Суздальского проспекта до пересечения с улицей Гагарина. Транспорт направят в объезд по улицам Гагарина, Луначарского, Горького и трассе М-7.