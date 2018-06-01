В пятницу, 1 июня, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац проводит специальную акцию, которая приурочена к Международному дню защиты детей. В этот день все юные зрители в возрасте до 16 лет смогут посмотреть спектакль Повелитель мух Ефрема Подгайца бесплатно.

В пятницу, 1 июня, Детский музыкальный театр имени Наталии Сац проводит специальную акцию, которая приурочена к Международному дню защиты детей. В этот день все юные зрители в возрасте до 16 лет смогут посмотреть спектакль "Повелитель мух" Ефрема Подгайца бесплатно.Как сообщили представители пресс-службы театра, согласно условиям акции билеты нужны только для взрослых. Театр не ставит ограничений ни по обязательности прямого родства посетителей, ни по количеству человек, которые могут принять участие в акции, передает РИА Новости."Наша главная задача – сделать так, чтобы как можно больше юных зрителей узнали и полюбили бы музыкальный театр", — отмечает пресс-служба.