Вечером 31 мая более 100 человек перекрыли проспект Григоренко в Киеве после ДТП, в котором пострадал ребенок.

Вечером 31 мая более 100 человек перекрыли проспект Григоренко в Киеве после ДТП, в котором пострадал ребенок.По словам свидетелей, юного велосипедиста сбил автомобиль сопровождения, когда подросток переезжал пешеходный переход.На странице полиции Киева в Facebook около 23:00 по местному времени появилось сообщение о том, что авария произошла при участии полицейского спецавтомобиля.В сообщении уточняется, что 12-летнего мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу после ДТП с полицейским спецавтомобилем. По факту случившегося начато уголовное производство. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, передает агентство "Интерфакс".