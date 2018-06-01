Российский бизнесмен Роман Абрамович, получивший гражданство Израиля, отозвал заявку на британскую инвестиционную визу. При этом он все равно сможет находиться на территории Соединенного Королевства.

Российский бизнесмен Роман Абрамович, получивший гражданство Израиля, отозвал заявку на британскую инвестиционную визу. При этом он все равно сможет находиться на территории Соединенного Королевства.Абрамовичу уже не требуется виза Британии при наличии израильского паспорта. Он может находиться на территории Соединенного Королевства до шести месяцев в году. Однако документы не дают миллиардеру право на трудовую деятельность в стране.Таким образом, предприниматель, вероятнее всего, не сможет работать в "Челси", которым он владеет уже 15 лет. Стоит отметить, что Абрамович не занимает никакой официальной должности в принадлежащем ему футбольном клубе, передает .Также стало известно, что "Челси" приостановил реконструкцию стадиона "Стэмфорд бридж" в Лондоне. Это значит, что экономика Великобритании потеряет сотни миллионов фунтов инвестиций.Эксперты убеждены, что решение клуба связано с задержкой выдачи Абрамовичу британской визы инвестора. Бизнесмен не хочет инвестировать в строительство стадиона, пока у него не будет гарантий получения документов.Напомним, Роман Абрамович подал запрос на получение гражданства Израиля после проблем с получением британской визы. В мае 2018 года предприниматель был замечен в аэропорту Тель-Авива, где ему выдали паспорт, пишет .Бизнесмен приобрел "Челси" 2 июня 2003 года за 140 миллионов фунтов. Это стало крупнейшей в мире продажей английского футбольного клуба.