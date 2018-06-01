Их стоимость составит 11, 33 млн рублей

Их стоимость составит 11, 33 млн рублейДля администрации Владимира закупят 14 новых автомобилей на 11,33 млн рублей.Депутаты поддержали решение об обновлении парка. Как заявил первый заместитель сити-менеджера Владимир Гарев, из 59 машин, которые есть на балансе администрации, 41 авто имеет 100% износ. Это значит, что расходы на постоянный ремонт будут только расти.Власти пообещали, что закупят автомобили только отечественного производства - Niva Chevrolet, легковые «Лады», грузовые и грузопассажирские «Газели».