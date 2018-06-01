Адвокат с Сахалина Юрий Чернышев хочет завещать Владимиру Путину 1,5 миллиона рублей, чтобы они пошли на премии строителям Крымского моста.

Мужчина рассказал РИА Новости, что деньги собрали жители Сахалина, в том числе, и его жена, которая недавно скончалась."Сумма собралась небольшая, и мы решили передать ее строителям моста на премии. У меня был открыт целевой счет в банке, процедура перевода денег туда была согласована, однако потом нам отказали, сославшись на бухгалтерские вопросы", - пояснил Чернышев.Он связывает отказ с нежеланием банковских организаций вести дела в Крыму в условиях американских санкций. Адвокату 81 год, он говорит, что может скончаться в любой момент, поэтому спешит распорядиться деньгами так, чтобы они поступили строителям.В банке ему отказали в оформлении завещательного распоряжения. Мужчине также не удалось выйти на администрацию президента и сообщить о сложившейся ситуации."Доходит до смешного – не могу передать собранные деньги", - говорит Чернышев. Однако он планирует все же довести информацию до руководства страны, чтобы деньги в итоге перешли строителям.Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая с участием президента РФ, 16 мая по мосту запущено движение автотранспорта.