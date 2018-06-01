Телеведущая Ксения Собчак наконец-то угодила поклонникам. Звезда появилась на светском мероприятии в шикарном ретро-образе.

Телеведущая Ксения Собчакнаконец-то угодила поклонникам. Звезда появилась на светском мероприятии в шикарномретро-образе.На вечеринке в честь днярождения Марины Жигаловой-Озкан, возглавляющей "Уолт Дисней Компани СНГ" собралосьмного представителей отечественного шоу-бизнеса. В числе приглашенных были КсенияСобчак и Максим Виторган. Присутствующие отметили, что супруги очень посвежели последлительного отпуска в Испании.Особенно в их паре блисталаКсения. Она облачилась в элегантное платье с рукавами фонариками, цветочнымпринтом и глубоким декольте. Фасон наряда выгодно подчеркивал женственность фигурыСобчак – тонкую талию, аккуратную грудь, мягкие линии плеч, а минимум макияжана лице телеведущей омолодил ее лет на десять. Супруг телеведущей выбрал болеепростой образ: пиджак, рубашка, джинсы и кроссовки.Ксения опубликовала в Instagramснимок с тождественного мероприятия. Поклонники, которые постоянно критикуютКсению за неряшливый и безвкусный вид, остались очень довольны снимком. В соцсетяхСобчак еще никогда не было столько хвалебных комментариев, кто-то даже сравнил ее с Красной Шапочкой."Ну вот.наконец-таки...ничего лишнего, женственно и гармонично в целом...Волосы и цвети укладка – хороши! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Впервые Собчак на фото обворожительна. Не стильная,а именно обворожительная. Если бы еще не эта нелепая корзина Красной шапочкидля пирожков, романтический образ Собчак был бы безупречен. Как безупречен и еевыбор породистого мужчины в качестве своего мужа и отца ребенка", "Красиваяздесь ...очень нравится образ и муж тоже красавец..стал ,благодаря ей же 😅","Наконец-то не балахон, а красивое платье. Фигура",– восторгались образом Ксении пользователи Сети.