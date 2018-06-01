Телеведущая Ксения Собчак
наконец-то угодила поклонникам. Звезда появилась на светском мероприятии в шикарном
ретро-образе.
Телеведущая Ксения Собчак
наконец-то угодила поклонникам. Звезда появилась на светском мероприятии в шикарном
ретро-образе.
На вечеринке в честь дня
рождения Марины Жигаловой-Озкан, возглавляющей "Уолт Дисней Компани СНГ" собралось
много представителей отечественного шоу-бизнеса. В числе приглашенных были Ксения
Собчак и Максим Виторган. Присутствующие отметили, что супруги очень посвежели после
длительного отпуска в Испании.
Особенно в их паре блистала
Ксения. Она облачилась в элегантное платье с рукавами фонариками, цветочным
принтом и глубоким декольте. Фасон наряда выгодно подчеркивал женственность фигуры
Собчак – тонкую талию, аккуратную грудь, мягкие линии плеч, а минимум макияжа
на лице телеведущей омолодил ее лет на десять. Супруг телеведущей выбрал более
простой образ: пиджак, рубашка, джинсы и кроссовки.
Ксения опубликовала в Instagram
снимок с тождественного мероприятия. Поклонники, которые постоянно критикуют
Ксению за неряшливый и безвкусный вид, остались очень довольны снимком. В соцсетях
Собчак еще никогда не было столько хвалебных комментариев, кто-то даже сравнил ее с Красной Шапочкой.
"Ну вот.
наконец-таки...ничего лишнего, женственно и гармонично в целом...Волосы и цвет
и укладка – хороши! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Впервые Собчак на фото обворожительна. Не стильная,
а именно обворожительная. Если бы еще не эта нелепая корзина Красной шапочки
для пирожков, романтический образ Собчак был бы безупречен. Как безупречен и ее
выбор породистого мужчины в качестве своего мужа и отца ребенка", "Красивая
здесь ...очень нравится образ и муж тоже красавец..стал ,благодаря ей же 😅",
"Наконец-то не балахон, а красивое платье. Фигура",
– восторгались образом Ксении пользователи Сети.