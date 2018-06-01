Голливудская красотка порадует любителей кино новой ролью. В паре с ней выступит темнокожий британский актер Дэвид Ойелоуо.

Голливудская красотка порадует любителей кино новой ролью. Впаре с ней выступит темнокожий британский актер Дэвид Ойелоуо.Джоли планирует принять участие в съемках драматическогофильма "Come Away". Создатели фильма планируют соединить две знаменитые детскиесказки – "Алису в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "ПитераПэна" Дж. М. Барри.В приквеле Питер и Алиса будут братом и сестрой. Когда врезультате несчастного случая погибает их старший брат, они пытаются помочьсвоим родителям пережить утрату. В итоге детям придётся выбрать междуреальностью и вымыслом, что и приводит их в Нетландию и Страну чудес. Роли, страдающихот потери мамы и папы, исполнят Джоли и Ойелоуо.Съемки будут проходить в Великобритании, позицию режиссера вкартине заняла Бренда Чапман. Проектом занимается кинокомпания Fred Films иYoruba Saxon Productions."Анджелина и Дэвид привнесут красивую химию и глубину вэту волшебную историю, давая зрителям замечательную возможность выйти запределы ожидаемого”, – сказал Чепмен изданию Deadline.comОтметим, что в последнее время Джоли предпочитает работатьименно на территории Соединенного Королевства. Поговаривают, что у звезды романс британским актером Томом Хиддлстоном, который известен в России какисполнитель роли скандинавского бога Локи в кинематографической вселеннойMarvel.Сообщается, что за кулисами престижной голливудской премии"Золотой глобус" Анджелина пожаловалась своему другу актеру КрисуХэмсворту на череду неудач в личной жизни. Предприимчивый Крис решил выступитьсвахой и познакомить красотку со своим другом и коллегой Хиддлстоном, состояниекоторого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.