Голливудская красотка порадует любителей кино новой ролью. В
паре с ней выступит темнокожий британский актер Дэвид Ойелоуо.
Голливудская красотка порадует любителей кино новой ролью. В
паре с ней выступит темнокожий британский актер Дэвид Ойелоуо.
Джоли планирует принять участие в съемках драматического
фильма "Come Away". Создатели фильма планируют соединить две знаменитые детские
сказки – "Алису в Стране чудес" Льюиса Кэрролла и "Питера
Пэна" Дж. М. Барри.
В приквеле Питер и Алиса будут братом и сестрой. Когда в
результате несчастного случая погибает их старший брат, они пытаются помочь
своим родителям пережить утрату. В итоге детям придётся выбрать между
реальностью и вымыслом, что и приводит их в Нетландию и Страну чудес. Роли, страдающих
от потери мамы и папы, исполнят Джоли и Ойелоуо.
Съемки будут проходить в Великобритании, позицию режиссера в
картине заняла Бренда Чапман. Проектом занимается кинокомпания Fred Films и
Yoruba Saxon Productions.
"Анджелина и Дэвид привнесут красивую химию и глубину в
эту волшебную историю, давая зрителям замечательную возможность выйти за
пределы ожидаемого”, – сказал Чепмен изданию Deadline.com
Отметим, что в последнее время Джоли предпочитает работать
именно на территории Соединенного Королевства. Поговаривают, что у звезды роман
с британским актером Томом Хиддлстоном, который известен в России как
исполнитель роли скандинавского бога Локи в кинематографической вселенной
Marvel.
Сообщается, что за кулисами престижной голливудской премии
"Золотой глобус" Анджелина пожаловалась своему другу актеру Крису
Хэмсворту на череду неудач в личной жизни. Предприимчивый Крис решил выступить
свахой и познакомить красотку со своим другом и коллегой Хиддлстоном, состояние
которого, по самым скромным подсчетам, составляет 20 миллионов долларов.