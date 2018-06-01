Известный аргентинский тренер Марсело Бьельса ведет переговоры с английским Лидсом. В настоящее время трехкратный чемпион Англии выступает в Чемпионшипе.

Известный аргентинский тренер Марсело Бьельса ведет переговоры с английским "Лидсом". В настоящее время трехкратный чемпион Англии выступает в Чемпионшипе.Руководство "Лидса" провело переговоры с 62-летним аргентинцем. В Англии оценили их положительно, и возможность появления в клубе Марсело Бьельсы оценивается высоко. Если подписание контракта состоится, то перед Бьельсой будет поставлена задача – возвращение клуба в премьер-лиге.Марсело Бьелса известен по своей работе со сборными Аргентины и Чили, испанским "Атлетиком", французскими "Марселем" и "Лиллем", итальянским "Лацио".