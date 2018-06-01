В 15-й раз в усадьбе Архангельское 2 и 3 июня пройдет крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике – Усадьба JAZZ. Этот фестиваль остается любимым праздником музыки и творчества для многих, которого ждут целый год.

В 15-й раз в усадьбе Архангельское 2 и 3 июня пройдет крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике – "Усадьба JAZZ". Этот фестиваль остается любимым праздником музыки и творчества для многих, которого ждут целый год.В первые выходные лета праздник музыки в Архангельском состоится вновь. Гостей фестиваля ждет особенная музыкальная программа на целых шести сценах, в которой нашлось место самой разной и, конечно, только лучшей музыке. Впервые в России выступит группа The New Power Generation с программой Celebrating Prince (США). Этот легендарный коллектив с 1990 года сопровождал все выступления музыкального кумира целой эпохи Prince. 2 июня в Архангельском прозвучат песни Purple Rain, Nothing Compares 2U и бессмертные хиты исполнителя.На самой большой сцене "Партер" традиционно выступят любимые музыканты самых разных жанров, как, например, популярная певица Ёлка, которая исполнит особенную программу, подготовленную специально для фестиваля. Ярким открытием станет группа AYWA (Франция), играющая традиционные песни стран Магриба с привнесенными элементами фанка, реггей и рока. С джазовым составом и необычной программой выступит певица Peruquois (Австралия). Еще одним из хедлайнеров станет легендарная группа "АукцЫон", в этом году отмечающая 40-летний юбилей. Также на сцене "Партер" выступят бывший солист группы 5’Nizza SunSay, певица Manizha и коллектив "Меджикул".На сцене 2Сбербанк Первый Аристократ" выступит уже полюбившийся гостям фестиваля басист-виртуоз Richard Bona и его коллектив (США); Алексей Архиповский – музыкант, в руках которого балалайка приобрела совершенно особое звучание и способна подражать любому другому инструменту; Mark Eliyahu (Израиль), играющий на кеманче, который входит в топ-лист world music на soundcloud; нью-йоркский саксофонист Donny McCaslin (США), который участвовал в записи последнего прижизненного альбома Дэвида Боуи Blackstar; один из самых знаменитых русских джазменов в мире Игорь Бутман со своим квинтетом; Jacob Collier (Великобритания), прославившийся благодаря роликам на Youtube.На сцене Jazz Club будут представлены любимые посетителями джазовых клубов и "Усадьбы JAZZ" российские музыканты. В первый день фестиваля здесь будет преобладать более традиционный джаз – от свинга до пост-бопа. Во второй день здесь можно будет услышать интересные эксперименты по смешению джаза с электроникой, например, невероятные по энергетике сеты Jazz Between и Jazzve, выступление коллектива Данилы Никитина "21pm", Under Influence, Cotton Air, Jazz Friends, а также world music, включая зажигательные танцы и ритмы народов мира. Кроме того, Jazz Club станет и поэтической сценой, благодаря специальному проекту популярного актера Анатолия Белого.Отдельной, особенной и почти камерной сценой станет "Квартирник у Сёмушкиной", где президент и идейный вдохновитель фестиваля Мария Семушкина соберет самых талантливых музыкантов, уже ставших настоящими резидентами квартирника, таких как, например, Groove Garden, Алиса Тен, Bubamara Brass Band и Диана Поленова. Волшебный синтез, атмосфера сотворчества, импровизации будут царить на этой совершенно уникальной площадке."Усадьба JAZZ" – это семейный фестиваль, включая самых маленьких, для которых создано специальное музыкальное пространство — сцена "Усадьба Jazz Kids", юные гости которой совершат увлекательное путешествие в Африку, на Острова Карибского Бассейна, в Одессу начала прошлого века, а также в Гарлем времен детства легендарной Эллы Фитцджеральд. Дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно.Юбилейный фестиваль "Усадьба JAZZ" станет по-настоящему особенным, потому что гостям фестиваля будут представлены лучшие образцы самых современных и разнообразных жанров "московской сцены", ее особенных граней и кросс-культурных пересечений, которые выступят в рамках проекта "ART свобода". Это будет настоящее ART-пространство свободы и творчества, где можно будет увидеть разные экспериментальные события и объекты, объединившие самых лучших актеров, режиссеров, художников, танцоров и перфомеров.Независимое творческое объединение "Freak Fabrik" покажет свой спектакль "Эффект присутствия", по роману Бориса Виана "Пена дней", а художник и музыкант Сергей Филатов продемонстрирует совершенно уникальные звуковые скульптуры и медиа-объекты. Авторский театр "Эскизы в пространстве" покажет на площадке "Усадьба Jazz Kids" специально подготовленное театрально-музыкальное представление "Animal Band" по произведениям детских авторов.Александр Гиршон и проект Dance Walking Moscow проведут интерактивный танцевальный перфоманс, в котором смогут принять участие все желающие. Лаборатория народной культуры "Человек мира" покажет живую инсталляцию, где 9 швей, управляя своими швейными машинами, на протяжении дня будут шить косоворотки и сарафаны, создавая атмосферу труда и мира. Интересный мультимедийный проект будет реализован совместно с Государственным Центром современного искусства.Экологическая миссия: символ фестиваля "Усадьба JAZZ" — дерево, которое не только украшает вековую усадьбу, но и является частью экосферы, в которой мы живем. Поэтому второй год мы подтверждаем свой статус #фестивальбезпластика. Одним из главных партнеров экологической составляющей фестиваля станет всемирная экологическая общественная организация Greenpeace. Программа фестиваля будет напечатана на бумаге вторичной переработки.Также гостей как всегда ждет маркет, фуд-корт, включая специальный проект, посвященный 15-летию, под названием "Пятнадцать кухонь мира", где будут представлены знаковые блюда со всего мира.Фестиваль объединит вокруг себя самых разных ярких и творческих людей: художников, режиссеров, поэтов и дизайнеров. За прошедшие годы наша жизнь поменялась чуть менее чем полностью, но неповторимая атмосфера любви, дружбы и сотворчества, благодаря которой фестиваль любят уже несколько поколений людей осталась неизменной.Время проведения фестиваля — 14:00 – 23:00, 2-3 июня, усадьба Архангельское (поселок Архангельское, Красногорский район Московской области).Стоимость билетов: 4 500 рублей (все площадки на оба дня), 2 800 рублей (все площадки на один день), VIP-билет – 10 000 рублей.Подробности – на официальном сайте фестиваля и на страницах в социальных сетях.