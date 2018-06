Основанный Джулианом Ассанжем портал Wikileaks проинформировал мировую общественность о том, что Тереза Мэй сначала на посту министра внутренних дел Великобритании, а затем в качестве премьер-министра страны направила на операции и кампанию по поимке Ассанжа в общей сложности около 13,2 миллионов фунтов стерлингов (17,6 миллионов долларов).

Основанный Джулианом Ассанжем портал Wikileaks проинформировал мировую общественность о том, что Тереза Мэй сначала на посту министра внутренних дел Великобритании, а затем в качестве премьер-министра страны направила на операции и кампанию по поимке Ассанжа в общей сложности около 13,2 миллионов фунтов стерлингов (17,6 миллионов долларов).Об этом сообщил портал в своем официальном аккаунте в Twitter.Theresa May, as Home Sec, then as PM has spent more money against @JulianAssange than the total spend of the U.S. "Mueller" investigation--which was revealed today to be $17m. By contrast, just half way through the UK had spent £13.2m=$17.6m just on police monitoring Assange.— WikiLeaks (@wikileaks) 1 июня 2018 г.Отмечается, что это больше, чем затраты США на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера "русского следа" в президентской кампании 2016 года, на которое Вашингтон выделил 17 миллионов долларов.С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он обратился с просьбой о политическом убежище. Он опасается экстрадиции в США, где его могут судить за публикацию секретных документов. Власти Великобритании выдали ордер на арест Ассанжа.