Сын Юлии Барановской Артем Аршавин стал ведущим на Первом канале. Мальчик в паре с внучкой Александра Маслякова Таисией поработал на концерте к Международному Дню защиты детей.

Сын Юлии Барановской Артем Аршавин стал ведущим на Первом канале. Мальчик в паре с внучкой Александра Маслякова Таисией поработал на концерте к Международному Дню защиты детей.На мероприятии выступили воспитанники театра-студии "Непоседы", а также звезды российской эстрады. Концерт является благотворительным.Таисия Маслякова не первый раз работает на Первом канале. Она ведет ежегодный концерт "Взрослые и дети" с пяти лет. В этом году внучка КВНщика выглядела на сцене великолепно и на "отлично" справилась с задачей. Для Артема же ведение этой концертной программы стало дебютом."С Артемом в паре мы работаем не в первый раз. До этого были концертные программы в Кремлевском Дворце, "Планета КВН" и в концертном зале "Дома Музыки". Но именно эту программу с ним в паре я веду впервые!" – пояснила в интервью изданию Таисия.Новость дополняется