Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается декретным отпуском.
После того как звезда взяла паузу на работе у нее появилось много свободного
времени.
Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается декретным отпуском.
После того как звезда взяла паузу на работе у нее появилось много свободного
времени.
Лера рассказала поклонникам в соцсетях, что давно мечтала
освоить игру на гитаре. Она наконец нашла хорошего учителя.
В подтверждение своих слов Кудрявцева опубликовала несколько
видео, на которых известный музыкант Павел Голубев показывает телезвезде азы игры
на шестиструнном инструменте. "Вижу цель– не вижу препятствий ! Давно хотела
научиться играть на гитаре :)) Ученица я неответственная , домашние задания не
выполняю:((( Но @pavel_lets_play_guitar пообещал, что у него стальные нервы
:))) посмотрим 🤪 Первые уроки )))👌🏼👉🏼
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – прокомментировала Лера происходящее.
Подписчики похвалили Кудрявцеву за стремление постоянно
развиваться. Также они обратили внимания на то, что впервые видят звезду в
домашней одежде и без макияжа.
"Талантливый человек-
талантлив во всем!", "Какая нелепая пижамка:) Всех гостей в ней
встречаешь?))", "А ногти прийдется обрезать))", "А можно я на
треугольничке?😁", "Лера бериги ручки, на
пальчиках будут мазольки)))))", "Без косметики, первый раз вижу😨" – писали телеведущей почитатели.
Добавим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказались
правдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать
матерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет.
Отметим, что ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше
своего пасынка.