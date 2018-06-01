Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается декретным отпуском. После того как звезда взяла паузу на работе у нее появилось много свободного времени.

Телеведущая Лера Кудрявцева наслаждается декретным отпуском.После того как звезда взяла паузу на работе у нее появилось много свободноговремени.Лера рассказала поклонникам в соцсетях, что давно мечталаосвоить игру на гитаре. Она наконец нашла хорошего учителя.В подтверждение своих слов Кудрявцева опубликовала нескольковидео, на которых известный музыкант Павел Голубев показывает телезвезде азы игрына шестиструнном инструменте. "Вижу цель– не вижу препятствий ! Давно хотеланаучиться играть на гитаре :)) Ученица я неответственная , домашние задания невыполняю:((( Но @pavel_lets_play_guitar пообещал, что у него стальные нервы:))) посмотрим 🤪 Первые уроки )))👌🏼👉🏼(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – прокомментировала Лера происходящее.Подписчики похвалили Кудрявцеву за стремление постоянноразвиваться. Также они обратили внимания на то, что впервые видят звезду вдомашней одежде и без макияжа."Талантливый человек-талантлив во всем!", "Какая нелепая пижамка:) Всех гостей в нейвстречаешь?))", "А ногти прийдется обрезать))", "А можно я натреугольничке?😁", "Лера бериги ручки, напальчиках будут мазольки)))))", "Без косметики, первый раз вижу😨" – писали телеведущей почитатели.Добавим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой оказалисьправдой. Андрей Малахов в прямом эфире высказался об интересном положении блондинки. "Тайное стало явным: Лера собирается снова статьматерью", – сообщил всей стране известный телеведущий. Отметим, у Леры уже есть ребенок. Ее сыну Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет.Отметим, что ее нынешний супруг хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старшесвоего пасынка.