На территории разных регионов России каждый день происходит множество любопытных и страшных происшествий. Dni.Ru публикуют традиционную подборку жутких новостей.
На территории разных регионов России каждый день происходит множество любопытных и страшных происшествий. Dni.Ru публикуют традиционную подборку жутких новостей.
В Татарстане уже двое суток пытаются найти душевнобольную девушку. Она сбежала из специализированной клиники в Нижнекамске.
Известно, что она направляется в родное село Кармалы. На поиски направлены силы МЧС, сообщает .
В Пермском крае случилось другое происшествие. Город Березники медленно уходит под землю.
Разрушение спровоцировал обвал в далеком 1986 году. С тех пор дома в городе время от времени фактически проваливаются под землю, передает . В поселении по-прежнему проживает около 140 тысяч человек.
Странное ЧП произошло в Нижегородской области. Сантехник упал с крыши многоэтажного здания.
Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался. По факту случившегося проводится проверка, пишет .
Удивил безумными новостями и Волгодонск. Там в отношении врача-невролога возбудили дело из-за взятки.
Специалист вымогала деньги за отправку пациента на медицинскую экспертизу. Теперь ей грозит шесть лет колонии, сообщает .
Жителей Тюменской области шокировало жуткое ДТП. Столкнулись две иномарки: в страшной аварии пострадали три человека.
Они были доставлены в больницу. Полицейские пытаются восстановить картину произошедшего, передает .
Тем временем Удмуртия страдает от нашествия инфицированных клещей. От укусов этих паукообразных пострадали уже шесть тысяч человек.
"Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу", – цитирует специалиста местного Роспотребнадзора.
Нижний Тагил поразило другой происшествие. Пропавший пенсионер был найден мертвым в канализационном колодце.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту трагедии проводится проверка, пишет .
Главным героем новостей в Волгоградской области стал местный пастух. Он прямо на ферме выращивал коноплю.
Всего полицейские обнаружили 45 кустов. В отношении фермера возбуждено уголовное дело, сообщает .
В Башкирии частный дом едва не ушел под землю. Обвал образовался на участке из-за карстовых пустот.
Там проживает семья с двумя малолетними детьми. В результате случившегося никто не пострадал, передает .
В Уфе осудили убийцу-рецидивиста. Он в ходе конфликта задушил свою знакомую.
Преступники приговорили к 6,6 годам лишения свободы. Злоумышленник вину так и не признал, пишет .