Певица Светлана Лобода менее месяца назад стала мамой во второй раз, однако уже готовится поехать в гастрольный тур. С ребенком на руках она во всю строит рабочие планы.

Певица Светлана Лобода менее месяца назад стала мамой вовторой раз, однако уже готовится поехать в гастрольный тур. С ребенком на рукахона во всю строит рабочие планы.Светлана призналась, что сделала небольшой перерыв в работеиз-за беременности, но в декретном отпуске сидеть не собирается. "Я хотелавзять паузу в гастрольной жизни, так как в прошлом году у меня было болеетрехсот концертов. Ритм жизни просто на износ. Даже для такого трудоголика, какя", – сообщила звезда и добавила, что уже через месяц возобновит гастрольныйтур.Она планирует развиваться не только как певица, но и как продюсер. на пару с подругой Лобода раскручивает новый музыкальный проект – певца Артема Иванова. Скоро появится первыйего сингл.Исполнительница не понаслышке знает как это совмещать постоянныерабочие поездки и обязанности матери. Когда ее старшая дочь Ева была младенцем, Светланатоже не прекращала выступать. "Сейчас много способов сохранять молоко ипередавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобыкаждые два дня я могла быть с малышкой", – с улыбкой сообщила звезда.Также певица рассказала, о том, как проходили роды в одномиз лучших госпиталей Америки. "Уровень медицины в США очень высокий. От комфорта– до качества. Все продумано до мельчайших деталей. Со мной в родильном заленаходилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Всеочень слаженно", – поведала исполнительница.Светлана отметила, что в больничной палате разрешили присутствоватьее близким, однако в самы ответственный момент она попросила родственниковпокинуть ее. "Со мной была семья и самыеблизкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинскогоперсонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом ипотому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", – рассказала артистка сайту"Комсомольская правда".