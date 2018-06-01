Певица Светлана Лобода менее месяца назад стала мамой во
второй раз, однако уже готовится поехать в гастрольный тур. С ребенком на руках
она во всю строит рабочие планы.
Певица Светлана Лобода менее месяца назад стала мамой во
второй раз, однако уже готовится поехать в гастрольный тур. С ребенком на руках
она во всю строит рабочие планы.
Светлана призналась, что сделала небольшой перерыв в работе
из-за беременности, но в декретном отпуске сидеть не собирается. "Я хотела
взять паузу в гастрольной жизни, так как в прошлом году у меня было более
трехсот концертов. Ритм жизни просто на износ. Даже для такого трудоголика, как
я", – сообщила звезда и добавила, что уже через месяц возобновит гастрольный
тур.
Она планирует развиваться не только как певица, но и как продюсер. на пару с подругой Лобода раскручивает новый музыкальный проект – певца Артема Иванова. Скоро появится первый
его сингл.
Исполнительница не понаслышке знает как это совмещать постоянные
рабочие поездки и обязанности матери. Когда ее старшая дочь Ева была младенцем, Светлана
тоже не прекращала выступать. "Сейчас много способов сохранять молоко и
передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы
каждые два дня я могла быть с малышкой", – с улыбкой сообщила звезда.
Также певица рассказала, о том, как проходили роды в одном
из лучших госпиталей Америки. "Уровень медицины в США очень высокий. От комфорта
– до качества. Все продумано до мельчайших деталей. Со мной в родильном зале
находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все
очень слаженно", – поведала исполнительница.
Светлана отметила, что в больничной палате разрешили присутствовать
ее близким, однако в самы ответственный момент она попросила родственников
покинуть ее. "Со мной была семья и самые
близкие люди. Но в родильном зале я осталась в окружении медицинского
персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и
потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна", – рассказала артистка сайту
"Комсомольская правда".