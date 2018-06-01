Трейдеры воспринимают высказывания представителей России и арабских стран как ценовые ориентиры для предложений на бирже.

Трейдеры воспринимают высказывания представителей России и арабских стран как ценовые ориентиры для предложений на бирже.После заявления на Санкт-Петербургском экономическом форуме, что "нас" устраивает цена на нефть 50 долларов за баррель, цены мгновенно рухнули с 80 до 75 долларов. В результате чего бюджет страны может потерять 10 млрд долларов поступлений от продаж энергоносителей. Вот вам и деньги для выполнения майских указов президента.Резкие и непродуманные заявления чиновников и некоторых нефтяников слишком дорого обходятся нашему бюджету. Взять, например, заявление руководителей "Лукойла" что, мол, "цена нефти $60-65 (за баррель – прим. ТАСС) – это то, что сейчас устраивает и страны ОПЕК, и страны, не входящие в ОПЕК". Но устраивает кого? Акционеров компании или граждан? Россиян, пока что живущих на нефтегазовой игле, подобные заявления не устраивают.Мы, как сырьевая страна, крайне заинтересованы в поддержке и продолжении решений ОПЕК по ограничению добычи нефти. Эта сделка помогла восстановить падавшие в мире нефтяные цены. Нельзя забывать, что цена на экспорт газа тоже формируется из корзины от цен на нефть и мазут. Потратив 100 миллиардов долларов на экспортные газонефтепроводы, государство должно быть заинтересовано в высоких ценах на нефть.Нефть без преувеличения является самым важным мировым товаром. Из многих ее характеристик можно назвать две: нефть по-прежнему является кровью мировой экономики, и нефть – это все еще основа формирования бюджета России.Нефть особый товар. Это главный мировой биржевой товар, ее цена формируется трейдерами на товарных биржах. При этом на формирование цены влияет не только производство, спрос и запасы. Неизмеримо большую роль играет политическая составляющая.Трейдеры – в первую очередь, финансисты. Их не интересует справедливая цена нефти для производителей или потребителей. Цена печати стодолларовой купюры обходится казне США в 12 центов, но за баррель нефти, не возобновляемого и невосполнимого ресурса это считается много.Трейдеров интересует, прежде всего, возможность заработать на изменении цены. Как вверх, так и вниз. Безразлично. Главное, чтобы изменения были постоянно. Поводы для изменения цены могут быть любые. Но проще всего использовать "вбросы" из мира политики.Особенно биржевыми игроками ценятся заявления основных мировых игроков и ведущих представителей главных нефтепроизводящих стран. Подарком для них стал Дональд Трамп со своим твиттером. За одно утро он может двумя сообщениями дважды изменить направление цены.Можно предположить, что для Трампа возможность одной фразой повлиять на ситуацию на бирже является просто развлечением (если отбросить предположение, что он на этом тайно зарабатывает). Но в любом случае данное поведение президента США является крайне безответственным.Как показывает опыт, кто бы ни затевал манипуляции рынком нефти, они регулярно выходят из-под контроля и начинают формировать лавинообразный неконтролируемый понижающий тренд. В последнее время этому способствует распространение в биржевой игре роботов и автоматизированных систем. Выход из этого тренда занимает годы, а возвращение к прежде комфортные цифрам съедается инфляцией.В каждом случае это крайне болезненно влияет на бюджеты стран-производителей нефти. В этой связи крайне прискорбно, что биржевые игроки слишком часто используют в своих интересах выступления представителей Саудовской Аравии и России. В последние дни они как раз сделали заявления, которые трейдеры интерпретировали как сигнал к началу игры на понижение, в успехе которой именно эти страны меньше всего заинтересованы, передает сайт "Московский комсомолец".В этой ситуации оптимально было бы максимально избегать подобных заявлений, и, прежде всего тех, где называются конкретные ценовые показатели. Любые подобные цифры автоматически воспринимаются трейдерами как ценовые ориентиры на ближайшее будущее.