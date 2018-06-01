Летательный аппарат, предназначенный для доставки туристов в ближний космос, прошёл испытания безупречно.

Летательный аппарат Unity ("Единство"), предназначенный для доставки туристов в ближний космос, успешно завершил испытательный рейс, установив новый рекорд высоты (пока не покидая атмосферы). Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Virgin Galactic.Как уточняет издание New Atlas, до высоты около 14 километров аппарат добрался на специальном самолёте-носителе под названием White Knight Two ("Белый Рыцарь 2"). Затем космический аппарат отделился и продолжил полёт на собственном двигателе. Он, как и планировалось, проработал 31 секунду. За это время корабль приобрёл скорость в 1,9 звуковой.После этого двигатель отключился, и Unity перешёл фактически в режим свободного падения. На этом этапе пассажиры испытали бы невесомость. Скорость и высота, с которой началось снижение, были подобраны таким образом, чтобы корабль достиг Земли по безопасной траектории.Незадолго до посадки аппарат выпустил специальные хвостовые штанги, которые развернулись под углом в 60 градусов и помогли аппарату затормозить. Это был ответственный этап испытаний, ведь именно преждевременное срабатывание этой системы стало причиной крушения аппарата в 2014 году. Чтобы предотвратить такие случаи, инженеры установили дополнительные средства контроля. И на сей раз посадка прошла безупречно.В высшей точке траектории аппарат достиг отметки в 35 километров, что перекрывает рекорд предыдущих испытаний (26 километров). Напомним, что границей между атмосферой и космическим пространством традиционно считается так называемая линия Кармана, пролегающая на высоте 100 километров. Однако ВВС США используют более мягкий стандарт – 80 километров. Неизвестно, какую из этих отметок имеет в виду Virgin Galactic, обещая доставить туристов в ближний космос. Впрочем, фантастические впечатления им гарантированы в обоих случаях.В отличие от предыдущего запуска, состоявшегося менее двух месяцев назад, космический корабль отправился в полёт в конфигурации, близкой к коммерческому варианту. В нём были установлены пассажирские кресла и дополнительное оборудование, что сместило центр тяжести аппарата.В целом испытания прошли вполне успешно."Было здорово увидеть наш прекрасный космический корабль в воздухе и разделить этот момент с талантливой командой, которая шаг за шагом ведёт нас в космос", – отметил глава компании Ричард Брэнсон (Richard Branson).В настоящее время инженеры обрабатывают информацию, полученную в ходе последнего этапа испытаний. Предполагается, что аппарату предстоит провести ещё несколько тестовых полётов в атмосфере, прежде чем он отправится в своё первое космическое путешествие."Будет что-то вроде двух или трех рейсов, прежде чем мы на самом деле окажемся в космосе", – пообещал Брэнсон.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) также ранее писали о презентации и первом успешном полёте этого аппарата.