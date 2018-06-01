Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку под Омском, летел с Омского авиационного завода после проведения капитального ремонта.

Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку под Омском, летел с Омского авиационного завода после проведения капитального ремонта. Экипаж перегонял машину в Новосибирск, рассказали "Интерфаксу" компании "Полярные авиалинии", которая является собственником вертолета.Около 8 утра по московскому времени экипаж совершил вынужденную посадку в районе села Петровка Омской области. При приземлении была повреждена хвостовая балка, колесо левой стойки шасси, левый подвесной топливный бак, законцовки лопастей несущего винта, а также сам фюзеляж.На борту находилось два авиатехника и три члена экипажа, люди при аварийной посадке не пострадали. Все члены команды сработали слаженно и профессионально, подчеркнули в "Полярных авиалиниях".Что стало причиной аварийной посадки, сейчас выясняется. В качестве одной из версий рассматривается попадание в птицы в двигатель, сообщается на канале СК РФ в "ТамТам".