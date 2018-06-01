В Париже на кортах Roland Garros продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир Большого шлема. Начались игры третьего раунда и первой в 1/16 финала прошла россиянка Дарья Касаткина, которая посеяна в столице Франции под номером №14.

В Париже на кортах Roland Garros продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". Начались игры третьего раунда и первой в 1/16 финала прошла россиянка Дарья Касаткина, которая "посеяна" в столице Франции под номером №14.Наша спортсменка играла в третье круге против гречанки Марии Саккари, которая в предыдущем раунде сломила сопротивление "сеяной" испанки Карлы Суарес-Наварро (№23). Она и в игре с Касаткиной смогла взять один сет – второй, — со счетом 6:1. Но в двух других сильнее была россиянка – 6:1, 6:3.