11 и 12 июня в столице пройдет грандиозный фестиваль День России. Московское время.Центром празднования, по традиции, станет Тверская, которая в праздничные дни вновь превратится в пешеходную улицу.

11 и 12 июня встолице пройдет грандиозный фестиваль Центром празднования, по традиции, станет Тверская, которая в праздничные дни вновьпревратится в пешеходную улицу.Cемь тематическихплощадок расположатся непосредственно на Тверской (от Козицкого переулка до Манежнойплощади),а также на улицах Моховая и Охотный ряд. Они будут посвящены 7культурным эпохам XX и XX веков: "Время классики"(1900-е годы), "Становление нового государства" (1920-е годы),"Страна победившего социализма и послевоенные годы" (1930-1940-егоды), "Оттепель" (1950-1960-е годы), "Время перемен"(1970-1980-е годы), "Время новой России" (1990-е – начало XXI века),"Современность" (2010-е годы). Спектакли лучших театров Москвы и регионов (всего впразднике будет задействовано более 20 театральныхколлективов и более 1000 артистов), цирковые шоу и музыкальные концерты, будутрадовать гостей праздника на семи сценах по числу площадок.В дополнение ктеатрально-концертной программе гостей ждутспортивные развлечения и шоу. Аеще – мастер-классы по танцами и особая гастрономическая программа,(и творческие занятия, и меню площадок также подобраны в духе соответствующихэпох).Площадка "Время классики" расположитсяна Тверской улице, от Козицкого доГлинищевского переулка, и перенесет нас в самое начало XX века, 1900-е годы. Здесь покажут спектакли по мотивам произведений, популярных в то время, –постановку по мотивам рассказов и пьес А.П.Чехова от театра "ПевцовЪтеатр", спектакль "Каштанка" оттеатра "Зазеркалье" из Санкт-Петербурга и многие другие. Гостиуслышат стихи известных поэтов – например, спектакльпо стихам Есенина представит Театр им. Джигарханяна, а также старинныеромансы и концерты современных коллективов, исполняющих музыку ушедшей эпохи.С советским авангардом1920-х годов познакомит площадка "Становлениенового государства" по адресу Тверскаяулица, от Глинищевского до Столешниковапереулка. Театр "БалетМосква" сыграет здесь танцевальныйспектакль по мотивам романа Ф. Достоевского "Идиот", где артистыпосредством невероятной пластики (и совершенно без слов!) передают сложныесостояния героев. Впечатляющим шоу и экскурсом в историю авангардного искусствабудет хореографическая постановка Центраим. Вс. Мейерхольда "Тело авангарда". А театр "Новая опера"представит на празднике программу"Песни нашей родины".Площадка "Странапобедившего социализма и послевоенные годы" растянется отСтолешникова до Камергерского переулка и расскажет о 30-40-х годах XX века. Ее посетители услышат песни, которым подпевала вся страна в этигоды, в исполнении театра"Эскизы в пространстве" и Московского Губернского театра. Спектакль оВладимире Маяковском представят артистыМастерской Брусникина.Жизнь эпохи"Оттепели" (1950-1960-е годы) можно будет изучить на Тверской улице, от Камергерского доГеоргиевского переулка. За театральную программу на площадке отвечает одиниз лучших театральных коллективов Москвы – Детскиймузыкальный театр им. Н.И. Сац, созданный как раз в 1965 году. 11 и 12 июняон будет показывать свои лучшиеспектакли!Культура 1970-х и1980-х вызывает сейчас большой и заслуженный интерес. Искусство, увлечения, характер эпохи постараются представить наплощадке "Время перемен",что расположится от Георгиевскогопереулка до пересечения с улицами Моховая и Охотный ряд. Например, научно-фантастические произведения, оченьпопулярные в то время, будут оживлять насцене театр "Трикстер" со спектаклем "Сказка роботов о настоящемчеловеке" и компания "Диалог данс" с постановкой"Солярис".Площадка "Времяновой России", посвященная 1990-мгодам и началу XXI века, появится наМоховой улице (от дома 15/1 до дома 11к1). Зрителей ждет погружение в этуколоритную и многогранную эпоху: шоу акробатов и иллюзионистов, яркийхореографический перформанс на стыке классического балета и восточной экзотикиот коллектива Flexx Ballet и многоедругое.О том, чем живет современнаяэпоха, нам расскажут молодые артисты на площадке "Современность", которая расположится между домом 1 на улице Охотный ряд до дома 2 поулице Театральный проезд. Яркий театральный проект представит здесьфестиваль "TERRITORIЯ" – марафон студенческих спектаклей, который продлитсяв общей сложности 24 часа.